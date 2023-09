Pays-Bas : Le ministre Hoekstra démissionne et ambitionne un poste clef pour le climat dans l’UE

Pays-Bas : Le ministre Hoekstra démissionne et ambitionne un poste clef pour le climat dans l’UE













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, qui vise le poste de commissaire européen au Climat, après le départ de Frans Timmermans, a annoncé vendredi avoir remis sa démission au roi des Pays-Bas. Frans Timmermans a quitté ses fonctions pour se présenter aux élections néerlandaises. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi au Conseil et au Parlement la nomination de Wopke Hoekstra au poste de commissaire européen chargé de l'action pour le Climat. Wopke Hoekstra devra probablement faire face à une audition difficile au Parlement européen, où il devra obtenir une évaluation positive et le soutien de la majorité, un vote potentiellement serré. "Ce fut un honneur exceptionnel de servir le pays en tant que ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre (...) je vais commencer à me préparer pour mon travail à Bruxelles", a déclaré Wopke Hoekstra dans sa lettre de démission. (Reportage Benoit Van Overstraeten, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)