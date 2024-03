Pays-Bas : Le gouvernement veut s'assurer qu'ASML reste dans le pays

Pays-Bas : Le gouvernement veut s'assurer qu'ASML reste dans le pays













(Corrige répétition dans le titre) par Toby Sterling LA HAYE, 6 mars (Reuters) - Le gouvernement néerlandais discute avec le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML afin de s'assurer que la plus grande entreprise du pays ne déménage pas ailleurs ou ne se développe à l'étranger, en raison des politiques migratoires restrictives, a déclaré le ministre néerlandais de l'Économie. Ces discussions ont d'abord été rapportées par le journal De Telegraaf mercredi, qui cite des sources anonymes et précise que les ministères concernés ont baptisé l'initiative "Opération Beethoven". A lire aussi... Dans une interview accordée à Reuters, la ministre de l'Économie, Micky Adriaansens, n'a pas voulu aborder tous les aspects du sujet mais a confirmé qu'elle rencontrait mercredi à La Haye le directeur général d'ASML, Peter Wennink, dans le cadre de "discussions en cours". "Je ne sais pas s'ils quitteraient les Pays-Bas", a-t-elle déclaré. "Ils veulent se développer. Et leur croissance est telle qu'elle exerce une pression sur nos infrastructures". "C'est pourquoi nous leur parlons de manière très intensive. Car nous voulons comprendre s'il s'agit de quelque chose que nous pouvons résoudre", a-t-elle ajouté. Le directeur général d'ASML avait averti en janvier que son entreprise dépendait fortement de la main-d'oeuvre étrangère qualifiée, après la victoire électorale du parti d'extrême droite de Geert Wilders lors des élections législatives de novembre 2023. ÉTUDIANTS ÉTRANGERS Les partis qui tentent de former une coalition de droite à la suite des élections envisagent de limiter le nombre d'étudiants étrangers admis dans les universités néerlandaises, une source essentielle de main-d'oeuvre pour les entreprises technologiques du pays. ASML s'est refusé à tout commentaire mercredi. Le groupe, dont environ 40% des 23.000 employés aux Pays-Bas ne sont pas néerlandais, domine le marché des systèmes de lithographie, utilisés pour créer les circuits des puces. Peter Wennink s'est toutefois exprimé lors d'un événement à La Haye. "Certains des éléments qui ont fait de nous une grande entreprise sont sous pression", a-t-il déclaré, citant un durcissement de la réglementation et un projet de suppression d'un avantage fiscal accordé aux étrangers hautement qualifiés. Bien qu'il soit difficile pour l'entreprise de déplacer son siège social, actuellement situé à Veldhoven (Pays-Bas), De Telegraaf mentionne la France comme destination possible pour l'expansion de l'entreprise, en citant une seule source. Les fabricants de puces investissent massivement dans la création de nouvelles usines, stimulés par l'utilisation croissante des semi-conducteurs et les subventions des États-Unis et de l'UE, qui visent à maintenir l'Occident devant la Chine dans la course aux technologies de pointe. (Reportage Toby Sterling ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)