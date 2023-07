Pays-Bas: Le gouvernement va démissionner en raison de désaccords sur l'immigration

Pays-Bas: Le gouvernement va démissionner en raison de désaccords sur l'immigration













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte va remettre la démission de son gouvernement en raison de désaccords sur la politique d'immigration au sein de la coalition au pouvoir aux Pays-Bas, rapporte vendredi l'agence de presse ANP. Citant des sources, ANP rapporte que, malgré trois jours d'intenses négociations, la coalition gouvernementale n'est pas parvenue à s'entendre sur les moyens permettant de limiter le nombre de demandeurs d'asile aux Pays-Bas. Deux des quatre composantes de la coalition ont rejeté les propositions du Parti populaire libéral et démocrate (VVD) de Mark Rutte visant à limiter davantage le regroupement familial. Les demandes d'asile aux Pays-Bas ont augmenté d'un tiers l'an dernier, à plus de 46.000, et devraient encore progresser pour dépasser les 70.000 cette année, au-delà du précédent pic de 2015. (Rédigé par Bart Meijer; Blandine Hénault et Bertrand Boucey pour la version française)