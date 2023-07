Pays-Bas: Le gouvernement chute sur la question de l'immigration

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - La coalition gouvernementale aux Pays-Bas s'est disloquée vendredi faute d'accord sur des mesures de lutte contre l'immigration, a annoncé l'un de ses membres, l'Union chrétienne, ce qui devrait entraîner l'organisation d'élections législatives à l'automne. "Les quatre partis ont décidé qu'ils ne pouvaient pas parvenir à un accord sur l'immigration. Ils ont décidé en conséquence de mettre fin à ce gouvernement", a dit Tim Kuijsten, porte-parole de l'Union chrétienne. Cette rupture devrait amener le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à remettre la démission de son gouvernement. Deux des quatre composantes de la coalition ont rejeté les propositions du Parti populaire libéral et démocrate (VVD) de Mark Rutte visant à limiter davantage le regroupement familial, y compris pour les demandeurs d'asile. "C'est un jour triste", a dit la ministre de la Défense, Kajsa Ollongren, en arrivant à un conseil des ministres convoqué en urgence après l'échec des discussions au sein de la coalition gouvernementale. "Nous avons longtemps discuté mais nous ne sommes pas parvenus à un accord", a-t-elle ajouté. Les demandes d'asile aux Pays-Bas ont augmenté d'un tiers l'an dernier, à plus de 46.000, et devraient encore progresser pour dépasser les 70.000 cette année, au-delà du précédent pic de 2015. La coalition sortante, parvenue au pouvoir en janvier 2022, est la quatrième consécutive dirigée par Mark Rutte, Premier ministre depuis octobre 2010. (Rédigé par Bart Meijer, Anthony Deutsch et Stephanie van den Berg; Blandine Hénault et Bertrand Boucey pour la version française)