Pays-Bas: La ministre de la Justice Yesilgoz candidate de la droite aux législatives

AMSTERDAM (Reuters) - La ministre néerlandaise de la justice, Dilan Yesilgoz, a été désignée comme la candidate du parti VVD du Premier ministre sortant, Mark Rutte, pour les élections législatives prévues en novembre, a annoncé le parti conservateur lundi. Dilan Yesilgoz, 46 ans, est la première femme à mener une candidature du VVD dans une élection nationale et elle pourrait, en cas de victoire, devenir la première femme à occuper le poste de Premier ministre aux Pays-Bas. Fille d'immigrés kurdes, elle est arrivée aux Pays-Bas à l'âge de 8 ans depuis la Turquie. Le Premier ministre sortant, Mark Rutte, avait présenté sa démission à la mi-juillet, ainsi que celle de son gouvernement face à l'incapacité de sa coalition à s'entendre sur des mesures de lutte contre l'immigration. Vendredi, la coalition formée par le parti travailliste et la gauche écologiste a proposé la candidature de Frans Timmermans, le responsable de la politique climatique de l'UE, au poste de Premier ministre lors des élections législatives prévues le 22 novembre. (Reportage par Charlotte Van Campenhout; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)