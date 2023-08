Pays-Bas : La gauche propose le commissaire européen Timmermans pour les législatives

LA HAYE (Reuters) - Aux Pays-Bas, la coalition formée par le parti travailliste et GroenLinks, la gauche écologiste, a proposé la candidature de Frans Timmermans, le responsable de la politique climatique de l'UE, au poste de Premier ministre lors des élections législatives prévues en novembre, a déclaré GroenLinks vendredi. En juillet, Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne et responsable du Pacte vert pour l'Europe, a annoncé qu'il souhaitait se présenter à la tête d'une coalition de gauche entre les travaillistes et les Verts. Le Premier ministre sortant, Mark Rutte, avait présenté sa démission à la mi-juillet, ainsi que celle de son gouvernement face à l'incapacité de sa coalition à s'entendre sur des mesures de lutte contre l'immigration. Les deux partis ont jusqu'au 22 août pour confirmer sa candidature. Si Frans Timmermans est présenté comme candidat, il sera obligé de quitter son poste au sein de l'UE. Cependant, un porte-parole de la Commission européenne avait indiqué en juillet que sa démission n'était pas nécessaire tant que sa candidature "reste hypothétique". (Reportage Stephanie van den Berg ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)