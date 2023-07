Pays-Bas : La coalition gouvernementale menacée par des divergences sur l'immigration

AMSTERDAM, 7 juillet (Reuters) - La stabilité du gouvernement de coalition aux Pays-Bas apparaissait vendredi de plus en plus menacée alors que ses membres ont échoué à s'accorder sur des mesures afin de limiter l'immigration. Des discussions entre les partenaires de la coalition ont eu lieu jusqu'à 1h45 vendredi (23h45 GMT) et devraient se poursuivre durant le week-end. "Nous avons entamé un processus, au sein du gouvernement, pour parvenir à un accord sur l'immigration. Il s'agit d'un processus progressif. Et ce soir, c'était une étape", a déclaré le Premier ministre Mark Rutte aux journalistes. Les efforts déployés par le Parti populaire libéral et démocrate (VVD) de Mark Rutte pour limiter le flux de demandeurs d'asile aux Pays-Bas ont divisé la coalition gouvernementale quadripartite, deux petits partis ayant refusé de soutenir les propositions visant à rendre plus difficile la réunification des familles de réfugiés. Les médias néerlandais ont rapporté que le Premier ministre était prêt à faire tomber le gouvernement si un accord n'était pas trouvé. Les demandes d'asile aux Pays-Bas ont grimpé d'un tiers l'an dernier, à 46.000, et devraient encore progresser pour atteindre plus de 70.000 cette année, au-delà du précédent record établi en 2015. (Reportage Bart Meijer et Charlotte Van Campenhout; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)