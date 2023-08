Pays-Bas et Danemark confirment leur volonté de livrer des F-16 à l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

EINDHOVEN (Reuters) -Volodimir Zelensky a abordé dimanche aux Pays-Bas la question du renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, quelques jours après le feu vert américain en vue d'une éventuelle livraison à Kyiv d'avions de combat F-16 par les Pays-Bas et le Danemark. Le président ukrainien a rencontré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte sur une base aérienne militaire à Eindhoven. Les Pays-Bas ne peuvent pas encore préciser combien d'avions de chasse ils seront en mesure de livrer à l'Ukraine, a déclaré Mark Rutte. Volodimir Zelensky a déclaré que ce point serait discuté "un peu plus tard". Les Pays-Bas disposent actuellement de 42 appareils. Vingt-quatre F-16 opérationnels seront progressivement supprimés d'ici le milieu de l'année 2024. Dix-huit autres ont été mis en vente. De son côté, le Danemark a confirmé lui aussi qu'il livrerait des F-16 à Kyiv lorsque les conditions seront remplies. "Nous convenons de transférer des avions F-16 à l'Ukraine et à l'armée de l'air ukrainienne en étroite coopération avec les États-Unis et d'autres partenaires, lorsque les conditions d'un tel transfert seront remplies", peut-on lire dans un communiqué du ministère danois des Affaires étrangères. "Les conditions incluent, mais sans s'y limiter, le personnel ukrainien F-16 sélectionné, testé et formé avec succès, ainsi que les autorisations, l'infrastructure et la logistique nécessaires", ajoute le ministère. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a indiqué samedi que la formation d'Ukrainiens au pilotage d'avions F-16 de conception américaine avait commencé. (Reportage Bart Meijer, Stephanie van den Berg et Piroschka van der Wouw, avec Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague ; version française Elizabeth Pineau)