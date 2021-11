Pays-Bas: Deux blessés lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires

AMSTERDAM (Reuters) - Des violences ont éclaté et fait deux blessés vendredi soir aux Pays-Bas lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires à Rotterdam, selon un bilan policier.

Des voitures ont été incendiées et des protestataires ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre qui ont riposté à l'aide de canons à eau et en effectuant des tirs de sommation et "également des tirs directs parce que la situation mettait leur vie en danger", a déclaré à Reuters une porte-parole de la police, Patricia Wessels.

"Nous savons qu'au moins deux personnes ont été blessées, probablement à cause des tirs de sommation, mais nous devons enquêter davantage sur les causes exactes", a-t-elle ajouté.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour protester contre le projet du gouvernement de limiter l'accès à des lieux publics aux personnes munies d'un pass sanitaire.

Les Pays-Bas ont réinstauré il y a une semaine des mesures de confinement pour une période initiale de trois semaines afin d'endiguer une nouvelle vague de contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2.

(Reportage Stephanie van den Berg, Bart Meijer à Amsterdam; version française Jean-Stéphane Brosse)