"Pauvres créatures" couronné d'un Lion d'or à la Mostra de Venise

par Crispian Balmer VENISE (Reuters) - La comédie noire "Pauvres créatures" du réalisateur grec Yorgos Lanthimos a été couronnée samedi par un prestigieux Lion d'or au terme de la 80e édition de la Mostra de Venise. "Pauvres créatures" raconte l'histoire de Bella Baxter, interprétée par Emma Stone, dont le corps est ramené à la vie après son suicide par le Dr Godwin Baxter - Willem Dafoe -, ce dernier remplaçant toutefois le cerveau de la morte par celui de son enfant à naître. "Le personnage central est Bella Baxter, une créature incroyable, et elle n'existerait pas sans Emma Stone, une autre créature incroyable", a déclaré Yorgos Lanthimos. Le prix d'interprétation féminine est revenu à l'Américaine Cailee Spaeny pour son interprétation de la veuve d'Elvis Presley dans "Priscilla". Son compatriote Peter Sarsgaard s'est vu remettre le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "Memory". Le Lion d'argent a récompensé le film Aku wa sonzai shinai ("Le mal n'existe pas") du Japonais Ryusuke Hamaguchi. (Avec Roberto Mignucci; version française Camille Raynaud)