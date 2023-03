Paul Rusesabagina, le héros du film "Hôtel Rwanda", va sortir de prison

KIGALI (Reuters) - Paul Rusesabagina, qui avait abrité des centaines de personnes pendant le génocide rwandais de 1994, inspirant le film "Hôtel Rwanda", sera libéré de prison samedi, a déclaré vendredi une porte-parole du gouvernement rwandais.

Sa libération survient à la suite d'intenses efforts diplomatiques de la part des États-Unis, où Paul Rusesabagina bénéficie d'un droit de résidence permanente. Washington l'a désigné comme "détenu à tort", citant l'absence de garanties d'un procès équitable. L'ancien hôtelier a été condamné en septembre 2021 à 25 ans de prison en raison de ses liens avec une organisation opposée au régime du président Paul Kagame. Il a nié toutes les accusations et a refusé de participer au procès que ses partisans et lui-même ont qualifié de simulacre politique. Paul Rusesabagina devrait être libéré en même temps que 19 autres personnes, leurs peines commuées par décret présidentiel à la suite de demandes de clémence, a déclaré à Reuters Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. "En vertu de la loi rwandaise, la commutation de la peine ne retire pas la condamnation sous-jacente", a-t-elle ajouté. L'ancien hôtelier s'envolera d'abord pour Doha, au Qatar, avant de rejoindre les États-Unis, a indiqué la source. La libération de Paul Rusesabagina pourrait contribuer à apaiser les tensions avec les États-Unis, qui ont demandé à plusieurs reprises au Rwanda de cesser de soutenir le groupe armé M23 et de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo (RDC). Le Rwanda nie toute implication en RDC. (Reportage Philbert Girinema ; rédigé par Hereward Holland, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)