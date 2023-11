Paul-Henri Mathieu nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis

par Matthieu Cointe (iDalgo) La Fédération Française de Tennis a tranché ! Paul-Henri Mathieu a été nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis ce vendredi, comme annoncé par le communiqué de la FFT. L'ancien 12e joueur mondial succède à Sébastien Grosjean, qui avait quitté son poste le 23 octobre dernier pour devenir l'entraîneur d'Arthur Fils. Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon ou encore Julien Benneteau ont été sondés mais c'est finalement Paul Henri-Mathieu qui a été choisi pour accompagner les Bleus et prendre aussi le poste de responsable de la délégation masculine des Jeux Olympiques de Paris 2024. "PHM" accompagnait déjà les joueurs en Coupe Davis depuis plusieurs mois en tant que directeur du haut niveau.