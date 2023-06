Patrouille aérienne conjointe russo-chinoise dans le Pacifique

PEKIN, 6 juin (Reuters) - La Chine et la Russie ont mené mardi une patrouille aérienne conjointe au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale, la sixième du genre depuis 2019, ce qui a poussé la Corée du Sud à faire décoller des avions de chasse. Le ministère de la Défense chinois a précisé que cet exercice s'inscrivait dans le cadre de son plan de coopération annuel avec l'armée russe. L'armée sud-coréenne a dit pour sa part avoir fait décoller des chasseurs-intercepteurs après que quatre avions russes et quatre avions chinois ont pénétré dans sa zone de défense aérienne au sud et à l'est de la péninsule coréenne. La Corée du Sud avait déjà procédé de la sorte lors de la précédente patrouille sino-russe, en mai 2022, des bombardiers stratégiques chinois H-6K et russes TU-95 ayant pénétré dans sa zone d'identification aérienne. (Rédigé par Albee Zhang, Ryan Woo et Liz Lee, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)