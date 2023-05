Patrick Drahi (Altice) porte sa part dans BT à 24,5%

Patrick Drahi (Altice) porte sa part dans BT à 24,5%













par Sarah Young LONDRES, 23 mai (Reuters) - Patrick Drahi, le fondateur d'Altice, a annoncé mardi avoir porté sa participation dans BT à 24,5% et réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de procéder à une prise de contrôle totale de l'opérateur télécoms britannique.

La filiale Altice UK a augmenté sa participation de 18% à 24,5%, quelques jours après que BT a fait état de pressions sur son flux de trésorerie disponible en raison d'investissements dans la fibre. Le cours de l'action a perdu jusqu'à 10% jeudi avant de se redresser. Il était stable mardi vers 09h00 GMT. Le gouvernement britannique a déjà prévenu qu'il interviendrait pour protéger le groupe de télécommunications en raison de son rôle stratégique sur le réseau de fibre optique du pays. L'année dernière, le gouvernement a enquêté sur la participation du milliardaire après qu'il a acquis 18% du capital de BT, avant d'annoncer en août que l'investissement de l'entrepreneur franco-israélien ne posait pas de risque pour la sécurité nationale. James Barford, analyste chez Enders, estime que l'achat d'actions par Patrick Drahi montrait la confiance de l'investisseur en télécommunications dans le fait que BT récolterait à l'avenir les bénéfices de la construction de la fibre optique, qui devrait plus que doubler le flux de trésorerie futur. "C'est peut-être l'opportunité qu'il a vue ici, en ce sens qu'il croit qu'ils peuvent tenir leurs promesses et qu'il s'agit d'une voie solide", a déclaré James Barford. L'entreprise a également déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 55.000 emplois d'ici à 2030, date à laquelle les entrepreneurs et les ingénieurs devraient avoir achevé la mise en place du réseau de fibre optique. Le groupe Altice de Patrick Drahi contrôle SFR, la deuxième entreprise française de télécommunications, et possède également des actifs aux États-Unis, au Portugal et en Israël. (Reportage Sarah Young ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)