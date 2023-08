"Pas une surprise" si la mort de Prigojine était confirmée, dit Washington

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une porte-parole du département d'Etat américain a déclaré mercredi que "personne ne devra être surpris" si la mort de Evguéni Prigojine était confirmée, alors que le nom du patron du groupe paramilitaire russe Wagner figure sur la liste des passagers d'un avion privé qui s'est écrasé près de Moscou. Les premières informations communiquées par les autorités russes indiquent que l'ensemble des passagers de l'appareil ont été tués dans un accident. D'après le manifeste, sept passagers et trois membres d'équipage se trouvaient à bord. Réagissant à cet accident, le président américain Joe Biden a déclaré ne pas savoir précisément ce qui s'était passé. "Mais je ne suis pas surpris", a-t-il ajouté. "Pas grand-chose n'arrive en Russie sans que (le président Vladimir) Poutine soit derrière, mais je n'en sais pas suffisamment pour connaître la réponse". (Rédigé par Jean Terzian)