'Pas question' de relever le taux du Livret A pour l'instant, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Il n'est "pas question" pour le moment de relever le taux de rémunération du Livret A, l'un des placements d'épargne préférés des Français, car l'inflation actuelle est "conjoncturelle", a déclaré jeudi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Le taux d'intérêt du Livret A est fixé deux fois par an par l'Etat, qui l'ajuste généralement en fonction de l'inflation. Il est actuellement de 0,5%.

L'inflation en France, harmonisée aux normes européennes, a atteint 2,4% sur un an en août, selon les données publiées le 15 septembre par l'Insee.

L'inflation n'est "pas un sujet d'inquiétude", a dit Bruno Le Maire sur France Info. "Pour nous, c'est lié à une reprise plus forte que prévu, des pénuries de main d'oeuvre, des pénuries de matières premières (...)."

"Pour le moment il n'est pas question de modifier le taux de rémunération du Livret A (...) nous ferons le point en novembre", a-t-il poursuivi. "L'inflation est conjoncturelle, nous verrons où nous en sommes en termes d'inflation au mois de novembre."

La collecte sur le Livret A et sur le Livret de développement durable et solidaire s'est envolée durant les périodes successives de confinement dues au COVID-19 à partir de mars 2020 et l'encours total sur ces deux placements atteignait 472,4 milliards d'euros en août dernier, selon les données publiées mercredi par la Caisse des dépôts et consignations.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)