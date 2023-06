Pas de vote jeudi sur l'abrogation de la réforme des retraites dit Yaël Braun-Pivet

Pas de vote jeudi sur l'abrogation de la réforme des retraites dit Yaël Braun-Pivet













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Il n'y aura pas de vote jeudi sur l'abrogation de la réforme des retraites, a déclaré mercredi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. "Demain, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites", a-t-elle dit sur BFM TV-RMC, ajoutant que les "amendements rétablissant l'article 1 seront déclarés irrecevables". Yaël Braun-Pivet évoquait le premier article d'une proposition déposée par le groupe Liot qui visait à abroger le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Cette proposition a été vidée la semaine dernière en commission de son article 1er abrogeant le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le groupe Liot a l'intention de rétablir l'article contesté lors de la discussion jeudi mais l'opposition redoute que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ne dégaine l'article 40 de la Constitution qui permet de rejeter un texte avant qu'il soit discuté au motif qu'il met en danger les comptes publics, un argument qu'elle a réitéré ce mercredi. (Bertrand Boucey, rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)