Pas de vote jeudi sur l'abrogation de la réforme des retraites

PARIS (Reuters) - Il n'y aura pas de vote jeudi sur l'abrogation de la réforme des retraites, a déclaré mercredi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, suscitant la colère de la France insoumise (LFI) qui entend déposer une motion de censure contre le gouvernement. "Demain, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites", a déclaré Yaël Braun-Pivet sur BFM TV-RMC. "Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables dans la journée, aujourd'hui", a-t-elle ajouté au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Yaël Braun-Pivet évoquait le premier article d'une proposition de loi déposée par le groupe centriste Liot visant à abroger le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Cet article a été supprimé de la proposition la semaine dernière en commission. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, a dénoncé devant la presse "des précédents qui sont extrêmement dangereux pour la démocratie". "Evidemment, nous, nous déposerons une motion de censure parce qu'il est inacceptable qu'on puisse faire un tel coup de force sans qu'il n'y ait une réaction derrière." Le groupe Liot a quant lui fait part de son intention de rétablir l'article contesté de sa proposition de loi lors de la discussion jeudi dans l'hémicycle. Dans un communiqué, il déplore "un inquiétant précédent et un nouveau déni de démocratie" et "une remise en cause de la pratique constante de la Constitution et du règlement et une attaque inédite contre les droits du Parlement". (Rédigé par Nicolas Delame avec Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)