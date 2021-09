Pas de vainqueur entre Elche et Levante

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de vainqueur aujourd'hui entre Levante et Elche, duel du milieu de tableau. Les deux équipes se quittent sur un score de parité 1 but partout. Ce sont les locaux qui ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Lucas Perez (33'). Après utilisation de la vidéo pour une position de hors-jeu, l'arbitre de la rencontre valide finalement la réalisation de l'attaquant espagnol. Les visiteurs finissent par réagir en seconde période peu avant l'heure de jeu et égalisent (55'). José Luis Morales part en contre-attaque et finit par tromper le portier adverse. Une rencontre où étaient présents des anciens pensionnaires de Ligue 1 à l'instar de Benedetto et Javier Pastore. Au classement, Elche pointe à la 11e position (6 points), et Levante est 14e avec 4 unités au compteur.