Pas de surprises cette nuit à Cincinnati

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les têtes de série assurent dans l'Ohio. Felix Auger-Aliassime, numéro 17 à l'ATP se défait en deux sets du Hongrois Fucsovics (7-6/6-3). Mais le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre, le Canadien a mis près de 2 h 20 pour se qualifier au deuxième tour.

Succès également pour le jeune italien Jannick Sinner qui s'impose également en deux sets face à l'Argentin Federico Delbonis (6-2/7-5). Diego Schwartzman a eu plus de mal pour vaincre le valeureux Daniel Evans. Le 14ème mondial s'impose en trois sets (6-2/4-6/6-3) en 2 h 07.

Dans le duel d'"ancien" entre Andy Murray et Richard Gasquet, c'est le Britannique, titulaire d'une wild-card qui élimine le tricolore, sortant des qualifications en deux manches (6-4/6-4).

Et enfin, dans le match des locaux, entre Mackenzie McDonald et Brandon Nakashima, c'est le premier cité, qui l'emporte en deux petits sets (7-5/6-2).