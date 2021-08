Pas de surprise ce soir en Ligue des champions.

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Ballotage favorable pour le Benfica face au PSV Eindhoven. Dans cette rencontre des clubs « historiques », c’est le club portugais qui a pris le meilleur sur les Néerlandais en s’imposant 2 buts à 1. Rafa Silva (10’) et Julian Weigl (42’) sont les buteurs pour les locaux. Mais les Hollandais n’ont rien lâché et Cody Gakpo réduit la marque au retour des vestiaires (51’). Mais cela n’a pas été suffisant pour glaner le match nul.

Les Young Boys assurent également face aux Hongrois de Ferencvaros en s’imposant 3 buts à 2 . Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Franck Boli (14’). Mais l’équipe helvète a vite réagi, tout d’abord par Meschack Elia (16’) puis Vincent Sierro (40’). En seconde période Ulisses Garcia creuse l’écart d’une superbe frappe aux abords de la surface (65’). Mais Franck Boli encore lui réduit la marque, mais trop tard pour espérer la victoire (82’).

Et dans le troisième match, c’est le Malmo FF qui s’est défait des Bulgares de Ludogorets sur le score de 2 à 0. Veljko Birmancevic a ouvert la marque (26’). Puis Jo Inge Berget a alourdi le score (61’).

Rendez-vous le 24 août pour les matchs retour.