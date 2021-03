"Pas de snobisme" dans la communication du gouvernement, dit Attal

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement entend communiquer par tous les moyens, y compris les réseaux sociaux, pour mieux se faire entendre en ces temps de pandémie, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

La communication de l'exécutif a été marquée ces derniers temps par moult interventions sur des plates-formes interactives, notamment à destination des jeunes.

Le Premier ministre, Jean Castex, sera interrogé dimanche prochain sur la plate-forme de streaming vidéo Twitch, où il pourra répondre à des questions posées en direct.

Gabriel Attal intervient lui-même via Instagram et il a récemment lancé un rendez-vous baptisé #SansFiltreAlElysee, où il converse avec des influenceurs.

La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, a participé mardi soir à un "live" sur Instagram.

Quant à Emmanuel Macron, il a récemment mis au défi les "Youtubeurs" Mcfly et Carlito de créer des vidéos sur les gestes barrières, visionnées plus de 14 millions de fois.

Une stratégie de communication justifiée mercredi par Gabriel Attal lors du compte rendu du conseil des ministres.

"Le gouvernement, et plus encore dans cette situation de crise sanitaire, cherche par tous les moyens à s'exprimer le plus largement possible pour toucher le plus de Français possible. Moi je ne fais pas partie de ceux qui font de la concurrence entre les modes de communication", a-t-il dit.

"Il ne peut pas y avoir de snobisme en manière de communication, plus encore dans un contexte de crise sanitaire : tous les moyens sont bons pour faire passer les messages nécessaires à la lutte contre l'épidémie", a-t-il ajouté.

(Elizabeth Pineau)