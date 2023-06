"Pas de signe clair d'un pic sur l'inflation sous-jacente", selon Lagarde

PARIS (Reuters) - Les pressions sur l'inflation sous-jacente restent élevées en zone euro et il n'y pas de "preuve tangible" qu'un pic ait été atteint en la matière, a déclaré lundi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. "Les dernières données disponibles suggèrent que les indicateurs des pressions inflationnistes sous-jacentes restent élevés et, si certains montrent des signes de modération, il n'y a pas de preuve tangible que l'inflation sous-jacente a atteint un pic", a-t-elle dit selon une transmission écrite d'un discours adressé à la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Ces propos devraient conforter les anticipations du marché sur de nouvelles hausses de taux ce mois-ci et en juillet, en dépit d'un ralentissement observé sur l'inflation de base le mois dernier. "Le plein effet de nos mesures de politique monétaire commence à se matérialiser" et devrait "se renforcer dans les années à venir", a observé Christine Lagarde. "Nos décisions en matière de taux directeurs continueront de reposer sur notre évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des nouvelles données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire", a-t-elle ajouté. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Francesco Canepa, édité par Nicolas Delame)