Pas de risque immédiat d'importation du conflit israélo-palestinien, selon Gérald Darmanin

PARIS (Reuters) - Il n'existe pas à l'heure actuelle de risque d'importation en France du conflit israélo-palestinien, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur France Inter. "Au moment où je vous parle, il n'y a pas, pour les services de renseignement (...), l'exportation du conflit", a dit le ministre. "Cependant, il y a des relais évidemment politiques du Hamas en France (...), on ne sait pas quelle est la conséquence des propos de responsables politiques qui considèrent qu'il s'agit d'une réponse du Hamas à Israël, ça peut faire dégoupiller des esprits", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il n'existait pas "de menace terroriste islamiste qui toucherait particulièrement nos compatriotes de confession juive". Interrogé sur l'interdiction de manifestations de soutien aux Palestiniens, le ministre a expliqué qu'elles étaient décidées au cas pas cas. "La cause palestinienne est une cause absolument respectable (...) mais si c'est une manifestation de soutien au Hamas, c'est non : donc depuis dimanche, nous interdisons au cas par cas." (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)