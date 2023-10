Pas de risque immédiat d'importation du conflit israélo-palestinien-Darmanin

PARIS (Reuters) - Il n'existe pas à l'heure actuelle de risque d'importation en France du conflit israélo-palestinien, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur France Inter. "Au moment où je vous parle, il n'y a pas, pour les services de renseignement (...), l'exportation du conflit", a dit le ministre. "Cependant, il y a des relais évidemment politiques du Hamas en France (...), on ne sait pas quelle est la conséquence des propos de responsables politiques qui considèrent qu'il s'agit d'une réponse du Hamas à Israël, ça peut faire dégoupiller des esprits", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il n'existait pas "de menace terroriste islamiste qui toucherait particulièrement nos compatriotes de confession juive". Depuis le début des attaques, samedi, du Hamas contre Israël, "plus d'une centaine" d'actes antisémites ont été recensés en France et 24 personnes ont été interpellées, a fait savoir Gérald Darmanin. Interrogé sur l'interdiction de manifestations de soutien aux Palestiniens, le ministre a expliqué qu'elles étaient décidées au cas pas cas. "La cause palestinienne est une cause absolument respectable (...) mais si c'est une manifestation de soutien au Hamas, c'est non : donc depuis dimanche, nous interdisons au cas par cas." Deux manifestations pro-palestiniennes ont été interdites jeudi à Paris par crainte de débordements alors que le conflit israélo-palestinien a alimenté par le passé des tensions dans le pays. La France compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d’Europe. Le président Emmanuel Macron réunit à la mi-journée à l'Elysée les chefs des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, pour discuter de la situation en Israël après l'attaque du Hamas. La position jugée ambigüe de la France insoumise sur le Hamas, que la formation a refusé de qualifier de "mouvement terroriste", a été vivement critiquée par le gouvernement et la classe politique, à droite comme à gauche. Emmanuel Macron a aussi prévu de s'exprimer ce jeudi à 20h00 lors d'une allocution télévisée consacrée à la situation au Moyen-Orient. (Rédigé par Nicolas Delame et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)