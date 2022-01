Pas de nouvelle hausse du prix de l'électricité en 2022, dit Pompili

PARIS (Reuters) - Il n'y aura pas en France en 2022 de hausse des prix de l'électricité au-delà la hausse de 4% prévue, a déclaré mardi la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

"On s'est engagé à protéger les Français en leur proposant un bouclier tarifaire et on va tenir cet engagement", a dit la ministre sur BFM TV.

"L'augmentation de l'électricité sera maintenue à 4% (...) sur toute l'année 2022", a-t-elle ajouté.

Face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement français a annoncé au début de l'automne un blocage des prix pour préserver les ménages jusqu'à ce que les cours mondiaux de l'énergie baissent.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que le gouvernement travaillait à des mesures "complémentaires" face à cette hausse des prix et que des annonces devraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine.

Barbara Pompili a en outre réaffirmé qu'il n'y aurait pas de pénurie d'électricité alors qu'EDF a annoncé en décembre la prolongation de l'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Civaux et la mise à l'arrêt des deux unités de Chooz.

