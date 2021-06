Pas de finale de Ligue des champions pour le PSG Handball

par Baptiste Marin (iDalgo)

Le PSG Handball ne sera pas en finale de la Ligue des champions. Lors du Final 4, les Parisiens se sont inclinés samedi face au club danois d’Aalborg (35-33). En tête à la pause, Paris a continué de mettre la pression à ses adversaires. Ils comptaient une avance de cinq buts à 23 minutes de la fin. Malheureusement, le club de la capitale n’est pas parvenu à tenir et s’est fait rejoindre à moins de dix minutes du coup de sifflet final. Sans parvenir à contenir les attaques des Danois, le PSG va perdre pied et s’incliner de deux petits buts. Pour sa cinquième participation en six ans au Final 4, ils ne soulèveront pas ce trophée. Trophée qui manque toujours au palmarès du club. Aalborg disputera dimanche sa première finale de Ligue des champions. Les Danois seront opposés à Barcelone ou au HBC Nantes qui s’affrontent ce soir à partir de 18h.