"Pas de démantèlement de l'entreprise dans l'immédiat", dit le patron de Bayer

par Ludwig Burger FRANKFURT, 5 mars (Reuters) - Le président du directoire de Bayer a exclu mardi une modification de la structure diversifiée du groupe dans un avenir proche, assurant vouloir se concentrer plutôt sur l'amélioration de la performance opérationnelle du fabricant de médicaments et de produits agricoles. "Notre réponse est 'pas maintenant', et cela ne doit pas être compris comme 'jamais'", a déclaré Bill Anderson dans un communiqué. "Bien entendu, nous garderons l'esprit ouvert", a-t-il ajouté. A lire aussi... Au cours des 24 à 36 prochains mois, Bayer veut renforcer son activité de développement de médicaments, régler les litiges, réduire sa dette, poursuivre les suppressions d'emplois et accélérer la prise de décision à la direction du groupe. Le président du directoire Bill Anderson, qui a pris ses fonctions l'an dernier avec la mission de redresser l'entreprise, est confronté à de nombreux défis, découlant pour la plupart du rachat de Monsanto en 2018 pour 58 milliards d'euros. Il s'agit notamment de litiges aux États-Unis suite aux accusations de toxicité contre le pesticide glyphosate, d'un revers dans le développement de son médicament expérimental le plus prometteur, de la faiblesse des marchés agricoles et de la pression des investisseurs pour vendre des activités. Bill Anderson a indiqué mardi qu'il "envisageait tous les moyens possibles pour mettre un terme" aux poursuites judiciaires américaines contre le glyphosate mais il n'a pas fourni de détails à ce sujet. "Il faut s'attendre à d'autres actions de la part de Bayer dans ce domaine", a-t-il dit. Bayer, qui publiait par ailleurs mardi ses résultats annuels, a dit s'attendre à ce que son Ebitda à taux de change constant diminue en 2024, avec des ventes à peu près stables par rapport à l'année précédente. Fin 2023, sa dette nette a atteint 34,5 milliards d'euros, un endettement qui a conduit certains analystes à estimer qu'une augmentation de capital était nécessaire. (Reportage Ludwig Burger ; Version française Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)