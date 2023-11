Pas de dégradation attendue sur le coût du risque des banques dit Villeroy

PARIS, 17 novembre (Reuters) - La Banque de France n'anticipe pas de dégradation sur le coût du risque des banques à court et moyen terme, a déclaré vendredi son gouverneur François Villeroy de Galhau. "Nous n'anticipons pas de dégradation généralisée du coût du risque à court ou moyen terme, mais restons attentifs à la solvabilité des emprunteurs", a-t-il dit lors d'une conférence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). (Reportage Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)