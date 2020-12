Pas de coup de pouce sur le Smic, préconise un groupe d'experts, selon les médias

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un groupe d'économistes chargés de conseiller le gouvernement français sur le Smic ne préconise pas de coup de pouce supplémentaire au 1er janvier 2021, dans un rapport remis mardi à la ministre du Travail Elisabeth Borne et dévoilé par plusieurs médias dont Le Monde et Les Echos.

Sous l'effet des seuls mécanismes de revalorisation automatique, sans bonus supplémentaire, le salaire minimum devrait augmenter de près de 1% contre 1,2% il y a un an, selon leurs estimations.

Le gouvernement rendra sa décision dans le courant du mois après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans laquelle siègent les organisations d'employeurs et de salariés et qui doit se réunir à la mi-décembre.

(Rédaction de Paris)