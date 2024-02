Pas de charges retenues contre Biden dans l'affaire des documents classés

par Andrew Goudsward WASHINGTON (Reuters) - Le procureur spécial chargé de l'enquête sur des documents classifiés conservés de manière inappropriée par le président américain Joe Biden a décidé de ne pas retenir de charges contre lui, montre un rapport publié jeudi. Robert Hur a indiqué avoir pris cette décision car Joe Biden avait coopéré lors de l'enquête et parce qu'il estime qu'il serait difficile de voir un jury reconnaître le président américain coupable. "M. Biden se présenterait probablement devant le jury, comme il l'a fait lors de l'enquête, comme un vieil homme compatissant, bien intentionné, avec une mauvaise mémoire", a écrit le procureur spécial dans son rapport. Robert Hur a indiqué que la mémoire de Joe Biden, 81 ans, était "sérieusement limitée" lors de son audition, le président ne se souvenant pas quand son mandat de vice-président avait débuté ou s'était achevé, ni en quelle année son fils Beau était décédé. "Comment ose-t-il aborder cela. Franchement, quand on m'a posé cette question, je me suis dit que ça ne les regardait pas", a déclaré Joe Biden depuis la Maison blanche, ajoutant "ma mémoire est bonne". Robert Hur, procureur fédéral du Maryland durant le mandat de Donald Trump, a été nommé en janvier 2023 à la tête d'une enquête sur des documents classifiés conservés de manière inappropriée par Joe Biden à son domicile du Delaware et à son bureau dans un centre de réflexion lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama. Une enquête similaire vise l'ancien président Donald Trump, inculpé pour avoir conservé de manière illicite des documents classifiés à son domicile de Mar-a-Lago après son départ de la Maison blanche en janvier 2021. (Avec la contribution de Jeff Mason et Alexandra Ulmer, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)