Pas de baisse des aides à l'achat de véhicules moins polluants en janvier, annonce Pompili

PARIS (Reuters) - Le bonus dont bénéficient les particuliers lors de l'achat d'un véhicule électrique et la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule moins polluant, dont les conditions auraient dû être revues à compter du 1er janvier prochain, sera maintenu son niveau actuel, a annoncé vendredi la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

"La prime à la conversion et le bonus écologique seront maintenus au même niveau en janvier prochain", a-t-elle déclaré sur franceinfo.

Ces dispositifs incitatifs, dont l'évolution des barèmes avait été revue l'an dernier pour prolonger le soutien à une filière automobile particulièrement affectée au plus fort de la crise déclenchée par la pandémie de COVID-19, verront donc leurs conditions durcies plus tard que prévu.

Le montant du bonus écologique, dont le plafond aurait dû être ramené à 5.000 euros en début d'année prochaine, restera donc à 6.000 euros.

Concernant la prime de conversion, d'un montant maximal de 5.000 euros, elle dépend du taux d'émission de CO2 maximal du nouveau véhicule acheté. Le plafond de ce taux aurait dû être abaissé à 127 grammes de CO2 par kilomètre au 1er janvier, mais il sera donc maintenu à ses seuils actuels (132 g/km pour un véhicule neuf, 137 g/km pour un véhicule d'occasion).

Pour Barbara Pompili, ces dispositifs favorisent les nécessaires évolutions de "nos habitudes" et font partie "des mesures de long terme qui permettront à la France et aux Français de ne plus subir ces hausses perpétuelles" des prix du pétrole et du gaz.

Elles s'inscrivent donc en complément de l'"indemnité inflation" exceptionnelle de 100 euros annoncée jeudi par Jean Castex pour aider les Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois à faire face à la hausse des prix, notamment ceux des carburants.

Barbara Pompili n'a pas précisé le nouveau calendrier retenu pour le resserrement des aides à l'achat de véhicules moins polluants.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par)