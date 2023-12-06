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"Pas d'IPO d'Ampere à n'importe quel prix" dit De Meo

"Pas d'IPO d'Ampere à n'importe quel prix" dit De Meo

6 décembre (Reuters) - Renault :

* LUCA DE MEO RÉPÈTE QU'IL NE FERA PAS UNE IPO D'AMPÈRE À N'IMPORTE QUEL COÛT NI À N'IMPORTE QUELLE VALORISATION

* LES DERNIÈRES INITIATIVES DE L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN POURRAIENT CONTRIBUER À ÉCLAIRER LA QUESTION DE LA VALEUR DE RENAULT MAIS CE N'EST PAS À MOI DE DONNER UN CHIFFRE - DE MEO

* LA CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS NISSAN DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE RÉÉQUILIBRAGE DE L'ALLIANCE SERA DÉCIDÉE AU MOMENT VOULU - PRESIDENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

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