"Pas d'IPO d'Ampere à n'importe quel prix" dit De Meo

6 décembre (Reuters) - Renault : * LUCA DE MEO RÉPÈTE QU'IL NE FERA PAS UNE IPO D'AMPÈRE À N'IMPORTE QUEL COÛT NI À N'IMPORTE QUELLE VALORISATION * LES DERNIÈRES INITIATIVES DE L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN POURRAIENT CONTRIBUER À ÉCLAIRER LA QUESTION DE LA VALEUR DE RENAULT MAIS CE N'EST PAS À MOI DE DONNER UN CHIFFRE - DE MEO * LA CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS NISSAN DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE RÉÉQUILIBRAGE DE L'ALLIANCE SERA DÉCIDÉE AU MOMENT VOULU - PRESIDENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur