"Pas d'IPO d'Ampere à n'importe quel prix" dit De Meo
6 décembre (Reuters) - Renault :
* LUCA DE MEO RÉPÈTE QU'IL NE FERA PAS UNE IPO D'AMPÈRE À N'IMPORTE QUEL COÛT NI À N'IMPORTE QUELLE VALORISATION
* LES DERNIÈRES INITIATIVES DE L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN POURRAIENT CONTRIBUER À ÉCLAIRER LA QUESTION DE LA VALEUR DE RENAULT MAIS CE N'EST PAS À MOI DE DONNER UN CHIFFRE - DE MEO
* LA CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS NISSAN DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE RÉÉQUILIBRAGE DE L'ALLIANCE SERA DÉCIDÉE AU MOMENT VOULU - PRESIDENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur