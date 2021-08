Pas d'exploit en coupe d'Allemagne !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Hoffenheim s'est fait peur ce soir lors des 1/32 ème de finale de DFB Pokal (coupe d'Allemagne) en s'imposant 3 buts à 2 après prolongations. Le club allemand peut remercier Andrej Kramaric auteur d'un doublé. Le Croate a ouvert le score sur penalty (27') puis a donné la victoire à son équipe lors des prolongations (107'). Le "petit poucet" de cette rencontre a fait douter le club de première division par l'intermédiaire de Handle d'abord (33'), puis de Greger (102') sur un service du premier buteur. Mais le club de troisième division a craqué en fin de match.

Kaiserslautern, également club de 3.Liga n'a pas réussi lui non plus l'exploit face au Borussia Mönchengladbach. Les locaux, ont eux aussi résisté, mais ces derniers se sont inclinés sur la plus petite des marges (1 - 0) sur une réalisation de l'Allemand Lars Stindl en début de rencontre (11').