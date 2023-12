Pas d'arbre de Noël à Bethléem, où la guerre à Gaza assombrit les fêtes de la Nativité

BETHLÉEM, Cisjordanie (Reuters) - Il n'y aura pas d'arbre de Noël cette année à Bethléem, ville de naissance de Jésus, où les traditionnelles célébrations de la Nativité se dérouleront "sans fanfare et sans trop de lumières" en raison de la guerre qui fait rage à Gaza. Ville voisine de Jérusalem située en Cisjordanie occupée, Bethléem a été par le passé le théâtre d'affrontements israélo-palestiniens. Cette année, l'atmophère est assombrie par le conflit dans la bande de Gaza, à une cinquantaine de kilomètres de là. Israël a lancé une contre-offensive à Gaza après une vague de meurtres et d'enlèvements perpétrés le 7 octobre dans le sud d'Israël par des hommes armés du groupe islamiste palestinien Hamas. Chaque année début décembre, les chrétiens se réunissent à Bethléem pour inaugurer la période de l'Avent précédant Noël, ce qui attire beaucoup de touristes. Cette année, rues et places de la ville restent vides et sombres sous le soleil d'hiver. "Nous n'avons jamais vu Bethléem comme ça, même à l'époque du COVID. La ville est vide, triste", a dit à Reuters le père Ibrahim Faltas, un frère franciscain, devant l'église de la Nativité. "Ce devrait être un jour de joie." Les autorités de Gaza estiment à plus de 15.000 le nombre de morts palestiniens tandis qu'Israël affirme avoir perdu 1.200 personnes lors de l'attaque initiale du Hamas et plus de 70 soldats dans les combats à Gaza. A Bethléem, aucun arbre de Noël n'a été érigé sur la place de la Nativité, où l'Eglise se prépare à célébrer les services religieux "dans la sobriété", a déclaré le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte. "Cela veut dire sans fanfare et sans trop de lumières, au sein des familles plutôt que sur la place", a-t-il précisé. (Écrit par Dan Williams ; Version française Elizabeth Pineau)