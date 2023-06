Pas d'accord européen sur la réforme du marché de l'énergie

Pas d'accord européen sur la réforme du marché de l'énergie













Crédit photo © Reuters

LUXEMBOURG (Reuters) - Les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus lundi à trouver un terrain d'entente sur une réforme du marché communautaire de l'énergie, a annoncé la ministre suédoise de l'Energie, Ebba Busch. Les discussions ont notamment buté sur la prolongation des subventions accordées aux centrales à charbon. "Vendredi, la présidence suédoise a rouvert la possibilité de subventionner les centrales électriques au charbon (...) ce qui est vraiment étonnant et affaiblirait notre politique climatique", a déploré le ministre luxembourgeois de l'Energie Claude Turmes, avant une réunion des ministres de l'Energie de l'UE à Luxembourg. "Nous avons un grand bloc de pays qui rejetteront la proposition de la présidence suédoise", avait prévenu Claude Turmes après avoir rencontré les ministres de l'énergie de 14 pays membres de l'UE. Son homologue française, Agnès Pannier-Runacher, jugeait à l'inverse la proposition suédoise "ambitieuse", en amont de la réunion des ministres. "Nous devons prendre en compte la réalité de chaque pays afin de garantir leur capacité à fournir de l'énergie à leur population et à leurs industries", a déclaré la ministre. Agnès Pannier-Runacher a fait cette déclaration alors que la France a obtenu que le nucléaire figure dans le projet de loi sur les énergies renouvelables de l'UE grâce à un compromis péniblement arraché avec les pays qui s'y opposaient, comme l'Allemagne et l'Espagne. (Reportage Kate Abnett, rédaction Benoit Van Overstraeten, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)