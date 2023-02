Pas d'accord au G20 sur la guerre en Ukraine

par Sarita Chaganti Singh et Christian Kraemer BANGALORE (Reuters) - Les ministres des Finances du G20 ne sont pas parvenus à s'accorder sur le vocabulaire à utiliser pour décrire la guerre en Ukraine et leur réunion devrait se terminer samedi sans qu'un communiqué conjoint ne soit publié, ont déclaré des délégués. Les Etats-Unis et leurs alliés au sein du G7 ont demandé avec insistance qu'un communiqué condamne clairement la Russie pour son invasion de l'Ukraine, demande à laquelle Moscou et Pékin se sont opposés, ont indiqué les délégués. La Russie, qui est membre du G20, présente son offensive en Ukraine comme une "opération militaire spéciale" et évite d'employer le mot de "guerre". L'Inde, qui accueille la réunion du G20 Finance, fait pression pour éviter que le mot "guerre" ne soit utilisé dans un quelconque communiqué, ont déclaré à Reuters des représentants du G20. Une source haut placé au sein du G20 a expliqué que les négociations sur la question du communiqué étaient difficiles et que la Russie et la Chine bloquaient les propositions des pays occidentaux. Un accord sur le communiqué semble peu probable, sauf surprise de dernière minute, a ajouté cette source, estimant que la réunion devrait se terminer par un communiqué de l'Inde résumant les discussions. (Reportage Christian Kraemer, Shivangi Acharya, Aftab Ahmed et Sarita Chaganti Singh, rédigé par Raju Gopalakrishnan; version française Camille Raynaud)