Pas d'accord à Vienne sur la production pétrolière

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - Les pays membres de l'Opep et la Russie ne sont pas parvenus à trouver un accord à Vienne sur la production pétrolière, a-t-on appris vendredi de source proche du cartel.

Les discussions formelles dans le cadre Opep+ avec des pays producteurs extérieurs au cartel n'ont cependant pas encore débuté, précise-t-on de même source. Mais le retard s'accumule - elles auraient débuté vers 10h00 (09h00 GMT) - et le représentant libyen a quitté le siège de l'Opep.

L'Opep souhaite une nouvelle réduction de la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour (bpj) au deuxième trimestre 2020 pour enrayer la baisse des cours due à l'épidémie de coronavirus, à condition que la Russie donne son accord, selon des sources proches de l'organisation.

La Russie s'est jusqu'ici opposée à cette réduction supplémentaire et propose simplement de prolonger jusqu'à la fin du deuxième trimestre les réductions de production déjà appliquées par les pays du groupe Opep+, où Etats membres et non membres du cartel se retrouvent.

(Rania El Gamal, Alex Lawler et Olesya Astakhova version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)