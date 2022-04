Partygate : Le rapport indépendant "accablant" pour Boris Johnson

LONDRES (Reuters) - Le rapport administratif indépendant sur les fêtes organisées au 10, Downing Street, lors des confinements contre le COVID-19 est tellement "accablant" pour le Premier ministre britannique Boris Johnson qu'il pourrait le contraindre à la démission, selon un haut responsable cité lundi par le Times.

La publication du rapport rédigé à la suite de l'enquête interne menée par Sue Gray, haute fonctionnaire au Cabinet Office, a été retardée le temps que la police clôture ses propres investigations.

Une version préliminaire publiée en janvier avait fait le constat d'un manque sérieux de leadership et de graves erreurs de jugement au sein du cabinet du Premier ministre, qui a écopé d'une amende mi-avril.

"Le rapport de Sue (Gray) est accablant. Il va rendre les choses extrêmement compliquées pour le Premier ministre", a déclaré un haut responsable au fait de son contenu, cité par le quotidien britannique.

"La pression sur elle est immense, son rapport pourrait suffire à le faire tomber. Aucun fonctionnaire ne s'est jamais retrouvé dans une telle position", a précisé ce responsable, dont le nom n'a pas été dévoilé.

D'après le Times, le rapport définitif devrait être extrêmement critique à l'égard de Boris Johnson, à la fois en raison de sa présence à certains de ces rassemblements festifs, mais aussi de la "culture" régnant dans les services de Downing Street.

Le dirigeant conservateur, qui avait dans un premier temps nié que ses équipes et lui aient violé les mesures de confinement, s'est ensuite excusé pour avoir assisté à ces rassemblements, en précisant qu'il pensait qu'il s'agissait de réunions de travail.

Cette affaire a menacé la position de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique, déclenchant des appels à la démission émanant non seulement de l'opposition mais aussi au sein de son propre parti, tandis que d'autres responsables ont préféré attendre la version définitive du rapport pour envisager une éventuelle motion de censure contre le Premier ministre.

Pour contraindre Boris Johnson à quitter son poste, 54 des 360 élus conservateurs doivent adresser une lettre de défiance au président du "Comité de 1922", un groupe parlementaire des Tories à la Chambre des communes.

Dans l'intervalle, les députés britanniques ont approuvé jeudi dernier l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'accusation portée contre le Premier ministre Boris Johnson d'avoir sciemment induit le Parlement en erreur dans ce dossier.

Boris Johnson et ses ministres ont rejeté les appels à la démission et assurent se concentrer sur le soutien à l'Ukraine et la préservation du pouvoir d'achat des Britanniques.

