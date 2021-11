Partenariat stratégique entre Paris et Zagreb qui achète 12 Rafale

PARIS, 25 novembre (Reuters) - Le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, et le président français, Emmanuel Macron, ont signé jeudi un partenariat stratégique lors d'une cérémonie à Zagreb au cours de laquelle les autorités croates ont confirmé l'achat de 12 Rafale d'occasion.

La Croatie a annoncé en mai dernier l'achat de 12 avions de chasse Rafale d'occasion construits par Dassault Aviation pour moderniser son armée de l'air.

"Ces 12 Rafale d'occasion vendus à la Croatie sont prélevés dans les rangs de l'Armée de l'Air et de l'Espace : ils seront bien évidemment remplacés par des avions neufs qui seront commandés dès 2023", a commenté sur Twitter la ministre des Armées, Florence Parly, notant que la Croatie était le troisième pays européen à s'équiper de l'appareil, après la France et la Grèce. (Rédigé par Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)