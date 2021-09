Paris vainqueur avec la manière

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Une après-midi tranquille au Parc des Princes pour les Parisiens. Le PSG s'est imposé sans trembler face au promu Clermont sur le score de 4 buts à 0. C'est en première période, que Paris fait la différence grâce à Ander Herrera. L'Espagnol ouvre le score à la 22e minute de jeu d'une tête, puis le milieu de terrain double la mise quelques minutes plus tard (31'). Il reprend un ballon contré dans la surface et le cuir finit sous la barre. En seconde mi-temps Paris fait le break grâce à l'inévitable Kylian Mbappé peu avant l'heure de jeu d'une frappe aux abords de la surface (55'). Et enfin, Gueye conclut le festival parisien d'une tête (65'). Clermont de son côté s'est montré trop inoffensif dans le camp parisien.

Au classement, le club de la capitale pointe tout en haut du classement avec la première place. Le promu clermontois connaît cet après-midi sa première défaite de la saison et se classe désormais 3e.