Paris va acquérir des missiles Mistral avec quatre autres pays européens

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France lance une acquisition commune de missiles Mistral avec la Belgique, Chypre, l’Estonie et la Hongrie, annonce mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Cette acquisition sera réalisée auprès de la société industrielle MBDA par la Direction générale de l’armement (DGA) pour les besoins français mais également belges, chypriotes, estoniens et hongrois. Le volume global de cette acquisition pourrait dépasser 1 000 missiles", dit ce communiqué. "Il s’agit d’une première concrétisation de la volonté d’une acquisition conjointe de capacités de défense éligible aux financements de l’Union européenne prévus à la suite du sommet de Versailles de mars 2022." (Rédigé par Nicolas Delame)