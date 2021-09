Paris sur sa lancée

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Paris continue son sans-faute en Ligue 1 avec une nouvelle victoire à domicile contre Montpellier 2 buts à 0, soit sa 8e victoire en 8 matchs. Mais cela a été plus compliqué que prévu pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Le salut du club de la capitale vient de son milieu de terrain Idrissa Gueye qui inscrit son troisième but de la saison. Le Sénégalais ouvre le score en décochant une frappe qui finit en pleine lucarne au quart d’heure de jeu (14’). Il faut attendre ensuite la fin du match pour le PSG se mette définitivement à l’abri grâce à Draxler entré en jeu une minute avant (89’). Au classement, Paris conforte donc sa première place avec 24 points sur 24 possibles. Au contraire, Montpellier rétrograde un peu et est désormais pointé en 11e position provisoire.