Paris presse la Turquie de ratifier l'adhésion de la Suède à l'Otan

PARIS (Reuters) - La France souhaite que la Turquie et la Hongrie ratifient l'adhésion de la Suède à l'Otan avant le sommet de l'Alliance à Vilnius les 11 et 12 juillet, a déclaré vendredi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. "Il faut avancer. C'est dans l'intérêt de tous y compris de la Turquie et nous comptons sur elle, maintenant que les élections sont passées, pour ratifier rapidement l'adhésion de la Suède", a déclaré Catherine Colonna lors d'une conférence de presse à Paris à l'issue d'un entretien avec son homologue suédois Tobias Billström. "Nous souhaitons que (la Suède) soit à Vilnius comme membre plein et entier (de l'Otan)", a ajouté la ministre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu cette semaine que la Suède ne devait pas s'attendre à un changement de position de la Turquie à Vilnius sur sa demande d'adhésion si elle n'empêche pas des manifestations anti-turques à Stockholm. (Reportage John Irish, version française Jean-Stéphane Brosse)