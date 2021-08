Paris pas verni, Lille épargné

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le tirage au sort des poules de la Ligue des champions avait lieu ce jeudi en fin d'après-midi et on ne peut pas dire que le PSG ait été bien loti. En effet, le club de la Capitale a hérité de Manchester City, ogre du chapeau 1, mais également de l'épouvantail du chapeau 3, le RB Leipzig. Enfin, le FC Bruges complète ce groupe A qui a fière allure. De son côté, le LOSC, malgré son statut de tête de série, pouvait s'attendre à du lourd. Finalement, les Lillois sont tombés dans le groupe G en compagnie du FC Séville, du RB Salzbourg et de Wolfsburg et pourraient bien figurer. On notera également le groupe de la mort (B) composé de l'Atlético de Madrid, de l'AC Milen, de Liverpool et enfin du FC Porto. Il y aura également des affrontements entre le Bayern et le Barça, Chelsea et la Juventus, l'Inter Milan et le Real Madrid et même un remake de la finale de Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal lors de cette phase de groupes.