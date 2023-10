Paris + par Art Basel dynamise les ventes aux enchères

Paris + par Art Basel dynamise les ventes aux enchères













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Miró, Richter, Lalanne, Picasso... Des oeuvres importantes appelées à être vendues aux enchères sont présentées au public cette semaine à Paris, lieu de rendez-vous automnal des amateurs d'art attirés par la deuxième édition de la foire Paris + par Art Basel. Parmi ces raretés figure une grande toile de 1997 signée Gerhard Richter, "Abstraktes Bild", estimée 30 millions de dollars, mise en vente chez Sotheby's à New York le 15 novembre. La maison présente également des oeuvres acquises par la mécène américaine Emily Fisher Landau dont la collection sera dispersée les 8 et 9 novembre à New York. Des tableaux de Piet Mondrian et Ed Ruscha sont visibles au siège parisien de la maison d'enchères, mais pas "Femme à la montre" de Pablo Picasso, clou de vente avec une estimation de 120 millions de dollars. Chez Christie's, c'est une toile peinte en 1949 par le Catalan Juan Miró, "Peinture (femmes, lune, étoiles)" qui crée l'évènement. Estimée 20 millions d'euros, cette toile décorait depuis 1950 la Colombe d'Or, mythique auberge de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) où les murs sont tapissés, aujourd'hui encore, d'oeuvres d'art majeures. La vente prévue ce vendredi à Paris comprend aussi un étonnant "Rhinocrétaire" de François-Xavier Lalanne estimé entre quatre et six millions d'euros, grande pièce de bronze en forme de rhinocéros dont le corps modulable renferme tablettes, étagères et petits tiroirs. L'approche de Paris + Art Basel est aussi l'occasion de présenter via la galerie Ward Moretti une collection d'oeuvres de Picasso ayant appartenu à Pieter et Olga Dreesmann, inconditionnels du travail du maître disparu il y a 50 ans. Après Londres et Paris, le corpus composé de 32 dessins, sculptures et céramiques sera présenté à New York début novembre. Ces ventes, qui s'ajoutent à une saison foisonnante dans les musées avec notamment la rétrospective de Nicolas de Staël au Musée d'Art moderne et l'exposition Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton, symbolisent la santé de la place parisienne, dynamisée par Paris + par Art Basel qui a remplacé l'an dernier la Foire internationale d'art contemporain (Fiac). "Depuis un an, on a changé d'étage", a dit à Reuters Grégoire Billault, directeur de l'Art contemporain chez Sotheby's New York. "Avec le Brexit, Paris a pris un statut de capitale européenne important. Quand l'installation sera terminée au Grand Palais, Paris + aura sa grande foire internationale qu'on attend tous". Paris + par Art Basel est pour l'instant installé au Grand Palais Éphémère proche de la Tour Eiffel, où l'édition 2023 est programmée, pour le public, de vendredi à dimanche. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)