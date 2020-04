Paris n'a "aucun élément factuel" sur un lien entre COVID-19 et un labo de Wuhan

PARIS (Reuters) - La France ne dispose à ce jour d'aucun "élément factuel" permettant de "corroborer" l'existence d'un lien entre l'origine du coronavirus et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan en Chine, a indiqué vendredi une source à l'Elysée.

"Il n’existe à ce jour aucun élément factuel permettant de corroborer les informations qui ont récemment circulé dans la presse états-unienne établissant un lien entre l’origine du COVID-19 et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan en Chine", a estimé cette source à la présidence française.

Le laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan est le fruit d'un accord conclu en 2004, un an après l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), entre Paris et Pékin et portant sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses étrangères.

Selon le Washington Post et Fox News, ce laboratoire pourrait être à l'origine de la pandémie, apparue dans cette ville du centre de la Chine avant de se propager dans plus de 200 pays.

Ces informations n'ont été ni démenties ni confirmées par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a déclaré jeudi que les Etats-Unis menaient "une enquête exhaustive" sur la façon dont le virus s'était propagé.

L'hypothèse selon laquelle le coronavirus aurait été créé dans un laboratoire a été écartée par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a fait valoir que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait que cette thèse ne reposait sur "aucune base scientifique".

Les scientifiques soupçonnent le coronavirus d'être d'origine animale et d'être apparu sur un grand marché en plein air de Wuhan - fermé depuis - où étaient vendus de la viande fraîche et des animaux vivants. L'"hôte intermédiaire" ayant facilité la transmission à l'homme n'a, lui, pas encore été clairement identifié.

(Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)