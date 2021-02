Paris fait état de discussions approfondies avec Washington, Berlin et Londres sur le nucléaire iranien

PARIS (Reuters) - Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a annoncé vendredi soir avoir eu des "échanges approfondis" avec ses homologues américain, allemand et britannique sur le dossier du nucléaire iranien.

"Nous avons eu un échange approfondi et important sur le dossier iranien avec @SecBlinken, @HeikoMaas et @DominicRaab pour aborder ensemble les défis nucléaire et de sécurité régionale", a-t-il déclaré sur son compte Twitter

(Jean-Michel Bélot et John Irish)