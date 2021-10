Paris facile contre Zaporozhye

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions de handball, le PSG recevait les Ukrainiens de Zaporozhye. Les joueurs de la capitale n’ont pas tremblé et s’imposent facilement 40-32. Après une première période maîtrisée, dominée 19-14, les Parisiens ne se sont pas relâchés en seconde pour s’imposer finalement de 8 points. Au classement, le PSG remonte à la 4e place devant Porto. Avec 6 points chacun, Barcelone, Kielce et Veszprem occupent le podium. Le bilan des Parisiens est pour le moment de deux victoires, un nul et deux défaites. Prochain rendez-vous du club de la capitale : contre Barcelone le 21 octobre prochain.