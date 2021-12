Paris et Riyad expriment leurs convergences après le voyage de Macron dans le Golfe

PARIS, 5 décembre (Reuters) - La France et l'Arabie saoudite ont exprimé dimanche leur volonté de poursuivre la mise en oeuvre d'un partenariat économique équilibré et dressé la liste de leurs convergences sur le plan diplomatique, vis à vis du Proche-Orient et de l'Iran notamment. (Rédigé par Nicolas Delame)